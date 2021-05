Centenas de corpos encontrados enterrados ao longo das margens de rios indianos

A polícia está a entrar em contacto com os moradores do norte da Índia para investigar a recuperação de corpos enterrados em túmulos rasos de areia ou lavados nas margens do rio Ganges, gerando especulações nas redes sociais de que eram os restos mortais das vítimas da COVID-19.

Em jipes e barcos, a polícia usou megafones pedindo às pessoas que não atirassem corpos aos rios. "Estamos aqui para ajudar-vos a realizar os últimos ritos", disse a polícia.

Na sexta-feira, as chuvas expuseram as cobertas de tecido de corpos enterrados em sepulturas rasas de areia na margem do rio em Prayagraj, uma cidade no estado de Uttar Pradesh.

Navneet Sehgal, porta-voz do governo estadual, negou no domingo relatos da media local de que mais de mil cadáveres de vítimas da COVID-19 foram resgatados de rios nas últimas duas semanas. "Aposto que esses corpos não têm nada a ver com COVID-19", disse ele.

Ele disse que alguns aldeões não cremaram os seus mortos, como é costume, devido a uma tradição hindu, de significado religioso, e descartaram-nos em rios ou cavaram sepulturas nas margens dos rios.

K.P. Singh, um policial sénior, disse que as autoridades reservaram um campo de cremação para aqueles que morreram de COVID-19 na margem do rio Prayagraj e que a polícia não estava a permitir nenhum enterro na margem do rio.

As autoridades do estado de Sehgal encontraram "um pequeno número" de corpos nas margens do rio, disse ele, mas não deram um número.

Ramesh Kumar Singh, membro da Bondhu Mahal Samiti, uma organização filantrópica que ajuda a cremar corpos, disse que o número de mortes é muito alto nas áreas rurais, e as pessoas pobres estão a descartar os corpos no rio por causa do exorbitante custo de realização dos últimos ritos e falta de lenha.

O custo da cremação triplicou para 15.000 rúpias (210 dólares americanos). Na semana passada, os EUA recuperaram 71 corpos que foram encontrados na margem do rio Ganges, no estado vizinho de Bihar.

As autoridades realizaram autópsias, mas disseram que não puderam confirmar a causa da morte devido à decomposição.

Uma dúzia de cadáveres também foram encontrados enterrados na areia na semana passada em dois locais na margem do rio no distrito de Unnao, 40 quilómetros a sudoeste de Lucknow, capital do estado de Uttar Pradesh.

O magistrado distrital Ravindra Kumar disse que uma investigação está em andamento para identificar a causa da morte.

Os dois grandes estados da Índia, Uttar Pradesh e Bihar, com quase 358 milhões de habitantes no total, estão entre os mais atingidos no aumento que varre o país com um número devastador de mortos. Aldeões têm levado os doentes às pressas para as vilas e cidades nas proximidades para tratamento, muitas delas morrendo no caminho, vítimas do sistema de saúde em ruínas na Índia.

Depois de atingir recordes por semanas, o número de novos casos estava a estabilizar-se, disse o Dr. V.K. Paul, um especialista em saúde do governo.

O Ministério da Saúde relatou no domingo 311.170 casos confirmados nas últimas 24 horas, ante 326.098 no sábado.

Também relatou 4.077 mortes adicionais, elevando o total de mortes para 270.284. Ambos os números são quase certamente uma grande subcontagem, dizem os especialistas.