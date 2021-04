Celebrar a paz com a música

Para celebrar os dezanove anos de paz em Angola o conjunto Os Kiezos realizou um espectáculo musical no bairro Marçal, na casa de cultura João Adilson.

Os melhores temas da carreira dos Kiezos voltaram a ser ouvidos no Dia da Paz e Reconciliação Nacional.

Os Kiezos abriram o concerto com o instrumental "Obrigado meu amigo”, num reportório com temas conhecidos nas vozes de Tony do Fumo, Zecax, Vate Costa e Juventino.



Zé Manico foi o vocalista do concerto e um dos momentos vividos com emoção foi durante a interpretação de "Tita”, com Neto Maradona nos teclados.

"Gingololo”, "Ngana Nzambi”, "Kandonga”, "Rosa Rosé”, "Mua Pango”, "Maximbombo”, "Milhorró” e "Princesa Rita” ajudaram a fazer a festa.



O acompanhamento instrumental foi garantido por Hildebrando Cunha, que solou em "Rumba 70”, com os guitarristas Gegé Faria e Zeca Tirilene, Dulce Trindade esteve no baixo, Juca Vicente na bateria e Habana Mayor na percussão.

De regresso às origens, o grupo apresentou vários sucessos e contou com a participação especial de Toíto, da Precol, e Augusto Chacaya, vocalista dos Jovens do Prenda.

O espectáculo começou, depois de um ano de inactividade do espaço, com uma singela homenagem ao músico Jivago, falecido em Julho de 2019.

Ouça a reportagem com declarações dos músicos aqui: