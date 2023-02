CEDEAO mantém sanções contra regimes liderados por juntas militares

Os líderes da África Ocidental mantiveram as sanções impostas a três países governados por militares na volátil região do Sahel e frustraram as esperanças de um regresso ao bloco regional, de acordo com uma declaração a que a AFP teve acesso.



O Mali, a Guiné e o Burkina Faso, liderados pela Junta, estão suspensos da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) após terem sofrido golpes militares desde 2020.

Os líderes da CEDEAO reuniram-se à margem da cimeira da União Africana em Adis Abeba para rever as sanções e discutir os progressos no restabelecimento do governo civil nos três países.



"A Autoridade dos Chefes de Estado e de Governo decidiu manter as sanções existentes nos três países", disse o bloco numa declaração assinada no sábado, mas partilhada no domingo.



A CEDEAO também decidiu impor proibições de viagem aos funcionários governamentais e dirigentes superiores desses países, acrescentou.



Temendo o contágio numa região notória por golpes militares, a CEDEAO impôs duras sanções comerciais e económicas contra o Mali, mas punições menores contra a Guiné e o Burkina Faso.



As sanções atingiram gravemente o Mali, cuja economia já se encontra sob grande tensão devido a uma insurreição jihadista de uma década.



Os três países concordaram, em Fevereiro, em trabalhar em conjunto para pressionar o levantamento das suas suspensões da CEDEAO, bem como da União Africana.



Juntas tomaram o poder no Mali e no Burkina Faso no meio da raiva contra os militares por causa do pedágio de uma insurreição jihadista que ceifou milhares de vidas e forçou milhões de pessoas a abandonar as suas casas.



O golpe na Guiné teve causas diferentes, estando enraizado na raiva pública contra o então presidente Alpha Conde, por causa de uma tendência para o autoritarismo.



Os três países estão sob pressão da CEDEAO para regressarem rapidamente ao regime civil até 2024 para o Mali e o Burkina e um ano mais tarde para a Guiné.



O presidente da Comissão da UA, Moussa Faki Mahamat, disse na sexta-feira que o Conselho de Paz e Segurança do organismo se reuniria numa data não especificada para decidir se readmite os três países, bem como o Sudão.