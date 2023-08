CEDEAO apoia força militar para o Níger

O bloco regional da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) não forneceu detalhes sobre a força a ser destacada ou o cronograma de ação contra os militares que tomaram o controle do Níger há duas semanas, depondo Mohamed Bazoum do cargo de presidente.

Mas no seu regresso a Abidjan da cimeira de emergência em Abuja, Nigéria, Ouattara disse: "Os Chefes de Estado-Maior terão outras conferências para finalizar as coisas, mas eles têm o acordo da Conferência de Chefes de Estado para a operação começar assim que possível."

A Costa do Marfim fornecerá um batalhão de 850 a 1.100 homens ao lado de soldados da Nigéria e do Benin, e outros países se juntarão a eles, disse Ouattara. "Estamos determinados a restaurar as funções do presidente Bazoum."

Horas antes, em Abuja, o presidente da Comissão da CEDEAO, Omar Touray, tinha anunciado o envio da força do bloco.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, expressou apoio à CEDEAO, sem apoiar explicitamente o seu apelo à intervenção militar.

O bloco está a "desempenhar um papel fundamental em deixar claro o imperativo de um retorno à ordem constitucional, e apoiamos muito a liderança da CEDEAO e trabalhamos nisso", disse ele.

A ex-potência colonial a França deu seu "total apoio a todas as conclusões" alcançadas pela CEDEAO, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Mas, enquanto a cimeira tinha lugar, os novos governantes militares do Níger agiram para consolidar a sua posição e em mais um novo desafio nomearam um novo governo. Um gabinete de 21 membros será chefiado pelo primeiro-ministro Ali Mahaman Lamine Zeine, um civil, com generais do novo conselho de governo militar liderando os ministérios da defesa e do interior.

Os líderes do golpe já desafiaram o prazo de domingo estabelecido pela CEDEAO uma semana antes para reintegrar Bazoum - detido desde 26 de julho - ou enfrentar uma possível intervenção militar.

Em Abuja, o presidente da Nigéria, Bola Tinubu, que presidiu a reunião de crise, disse: "Nem tudo está ainda perdido " para termos uma "solução pacífica, como um roteiro para restaurar a democracia e a estabilidade". Mas acrescentou: "Nenhuma opção é retirada da mesa, incluindo o uso da força como último recurso".

Antes das negociações à porta fechada, Tinubu insistiu que "damos prioridade às negociações diplomáticas e ao diálogo como alicerce da nossa abordagem".