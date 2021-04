CDC diz que americanos vacinados em pleno podem realizar algumas actividades sem máscaras em público

O Centro para Prevenção e Controlo de Doenças dos EUA (CDC) decidiu que as pessoas que já receberam as duas doses da vacina contra a Covid-19, da Pfizer e da Moderna, ou a dose única da Johnson & Johnson podem realizar actividades a céu aberto, como andar, correr e comer, bem com em pequenos grupos, sem máscaras.

Entretanto, o CDC ainda recomenda usar máscaras para quando houver uma reunião com muitas pessoas ou nos eventos desportivos.

No entanto, para as actividades em locais fechados as máscaras continuam obrigatórias.

Até agora, mais da metade dos adultos americanos, cerca de 140 milhões de pessoas, já foram vacinados com pelo menos uma dose e dentro de no máximo três semanas o número de vacinados em pleno chegará a 280 milhões.

"As novas directrizes são um primeiro passo para ajudar os americanos plenamente vacinados a retomar as suas actividades que interromperam por causa da pandemia, ao mesmo tempo em que são cientes do risco em potencial de transmitir o vírus a outras pessoas", disse a CDC em nota nesta terça-feira, 27.

Aquele centro continua a defender que usar máscara, respeitar o distanciamento e lavar sempre as mãos constituem a forma mais eficiente de controlar a transmissão.

O CDC reiterou, no entanto, que as pessoas devem avaliar o risco antes de sair sem máscaras.

Os novos casos dea Covid-19 caíram 16 por cento na semana passada nos EUA, a maior queda semanal desde Fevereiro.