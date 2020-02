"Caucus" de Iowa dá pontapé-de-saída na corrida democrata à eleição de Novembro

O Estado americano de Iowa será o primeiro a votar nas primárias do Partido Democrata, nesta segunda-feira, 3, dando assim início à escolha do candidato que vai defrontar o Presidente Donald Trump em Novembro.

O chamado caucus é uma Assembleia de eleitores que votam nos candidatos e que funciona como primárias.

O Partido Republicano também terá primárias em Iowa na segunda-feira e, além de Trump, os eleitores conservadores vão escolher entre Donald Trump e dois pré-candidatos sem expressão, Joe Walsh e William F. Weld.

Entretanto, o partido já declarou que vai apoiar a candidatura de Trump e cancelou primárias em pelo menos sete Estados.

Entre os democratas, como o candidato ainda não foi escolhido, até Junho todos os 50 Estados, Washington DC e os cinco territórios americanos votarão para escolher os delegados à Convenção Nacional do partido, em Julho.

Quem ganhar a maioria dos delegados vence a nomeação presidencial.

Iowa irá enviar 41 delegados à convenção, que vão representar, de forma proporcional, quantos votos cada candidato recebeu no Estado.

Como funciona um caucus

Os cidadãos reúnem-se num local público que pode ser uma escola, um ginásio ou uma igreja, por exemplo, de acordo com o local onde moram.

À hora marcada, haverá breves discursos dos organizadores e de autoridades locais, bem como representantes dos candidatos.

No momento da votação, os moradores separam-se em "cantos" diferentes do local, em grupos, de acordo com o candidato que apoiam.

Tudo é feito de maneira aberta, ao contrário das votações nas urnas.

Ao mesmo tempo, os eleitores anotam, num pedaço de papel que receberam à entrada, o nome do candidato que é sua primeira escolha.

Depois da primeira volta de votação, haverá um processo chamado de "realinhamento", em que eleitores dos candidatos que tiveram menos de 15 por cento dos votos poderão escolher outro candidato, convencer outros eleitores a se juntarem a eles ou ir embora.

Estas pessoas também devem anotar o nome da sua segunda escolha, do outro lado do mesmo pedaço de papel.

Depois da contagem, definem-se os delegados que cada candidato terá na Convenção Nacional.

Com apenas 41 delegados, Iowa não representa muito, numericamente, entre os cerca de quatro mil que vão participar da convenção, mas pode ajudar os candidatos a ganharem impulso nas campanhas.

No Estado, uma sondagem da RealClearPolitics indica que a preferência é para o senador Bernie Sanders, que tem 25 por cento das intenções de voto, seguido do antigo Presidente Joe Biden, com 20,6 por cento, o ex-presidente de câmara, Pete Buttigieg, com 17, e a senadora Elizabeth Warren, com 14..

O próximo caucus será no Estado de New Hampshire, no próximo da 11.