Novos casos de Ebola detectados na Guiné Conakri e Congo Democrático

Há receios que uuma nova epidemia de Ebola se possa estar a registar em África

Quatro pessoas morreram de Ebola na Guiné Conakry os primeiros casos da doença neste pais nos úlltimos cinco anos e as autoridades da República Democrática do Congo confirmaram um quarto caso numa ds províncias do país

O ministro da saúde da Guiné Conakry Remy Lamah disse estar “profundamente preocupado” com as mortes, as primeieras desde a epidemia de 2013-2016 que causou 11.300 mortes na região

Uma enfermeira morreu da doença no inicio do mês e oito pessoas que participaram no seu enterro manifestaram mais tarde sintomas da doença e três morreram. Quatro outras foram hospitalizadas.

As mortes ocorreram na região de Nzerekore no sudeste do país.

O director da Agência Nacional de Segurança de Saúde, Sakoba Keita, disse que um outro paciente tinha “escapado” mas foi posteriormente encontrado e hospitalizado na capital Conakry.

Hoje o director de saúde da província do Kivu Norte na República Democrática do Congo, Eugene Nzanzo Salita, confirmou ter-se registado um quarto caso da doença na província onde o reaparecimento da doença foi anunciado no passado dia 7 de Fevereiro

O director da Organização Mundial de Saúde Tedro Adhanom Ghebreyesus disse num tweet que a OMS tinha sido informada de dois casos suspeitos de Ebola na Guiné Conakri.

Na Quinta-feira a OMS confirmou o reaparecimento da doença na República Democrática do Congo onde as autoridades tinham anunciado em Novembro o fim da última epidemia da doença que causou 55 mortes em 130 casos