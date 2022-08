Casamança: Senegal assinou acordo com rebeldes do sul

O Senegal assinou um acordo com rebeldes do sul do país que se comprometeram a depor as armas e a trabalhar para uma paz permanente em uma das mais antigas rebeliões activas de África.



O líder rebelde Cesar Atoute Badiate, chefe de uma unidade do Movimento das Forças Democráticas de Casamança (MFDC), e um emissário do Presidente senegalês Macky Sall assinaram o acordo de paz na Guiné-Bissau.



Sall tinha feito de uma "paz definitiva" na região de Casamança uma das prioridades do seu segundo mandato.



"Quantas pessoas morreram, (foram) mutiladas ou deixaram a sua aldeia? Vamos acompanhá-lo na busca da paz", disse o Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló durante a cerimónia de assinatura.

Embaló, que é também chefe da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), acrescentou: "Posso assegurar-vos que seremos os garantes deste acordo".



O documento assinado permanece, por enquanto, confidencial.



Casamança, a região mais a sul do Senegal, está quase separada do resto do país pelo minúsculo estado da Gâmbia. Tem uma cultura e uma língua distintas derivadas do seu passado como antiga colónia portuguesa.



O MFDC tem liderado uma campanha separatista de baixa intensidade desde 1982 que já ceifou vários milhares de vidas.



Mas o conflito esteve na sua maioria adormecido até que o Senegal lançou uma grande ofensiva no ano passado para expulsar os rebeldes.