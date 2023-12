Casa Branca busca aprovação do Congresso para vender projéteis de tanques a Israel

Aviões de guerra israelitas atacaram Gaza durante a noite até sábado, um dia depois do governo de Joe Biden ter pedido ao Congresso dos EUA que aprovasse a venda de 45.000 projéteis para os tanques Merkava na ofensiva contra o Hamas em Gaza, de acordo com um atual funcionário dos EUA e um ex-funcionário dos EUA.

O ataque também ocorre um dia depois de os Estados Unidos terem vetado uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que apelava a um cessar-fogo humanitário imediato na guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, designado pelos EUA, isolando diplomaticamente Washington enquanto protege o seu aliado.

O conselho executivo da Organização Mundial da Saúde (OMS) deverá reunir-se no domingo para discutir a situação da saúde em Gaza. Mais de uma dezena de Estados-membros da organização já expressaram “grave preocupação” com a catastrófica situação humanitária.

Os residentes de Gaza “estão a ser instruídos a se movimentar como pinballs humanos – ricocheteando entre pedaços cada vez menores do sul, sem nenhum dos itens básicos para a sobrevivência”, disse o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, na sexta-feira.

O pedido de bombas de Washington aumentou as preocupações crescentes sobre o fornecimento de armas dos EUA numa guerra que matou milhares de civis no enclave palestiniano desde o ataque terrorista do Hamas a Israel há dois meses.

A venda potencial vale mais de 500 milhões de dólares e está sob revisão informal pelos comités de Relações Exteriores do Senado e de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes, e não faz parte do pedido de pacote suplementar de 110,5 mil milhões de dólares do presidente Joe Biden, que junta financiamento para a Ucrânia e Israel.

Uma autoridade dos EUA, falando sob condição de anonimato, e o ex-porta-voz do Departamento de Estado, Josh Paul, disse à Reuters que o Departamento de Estado está a pressionar os nove comités do Congresso a assinarem rapidamente a transação, apesar das objeções dos defensores dos direitos humanos sobre o uso de armas fabricadas nos EUA no conflito.

O raciocínio dos EUA contra um cessar-fogo é que permitiria ao Hamas, que designa grupo terrorista, se reagrupar.

Em vez disso, Washington apoia pausas nos combates para proteger os civis e permitir a libertação dos reféns nas mãos de militantes.

Agnes Callamard, secretária-geral da Amnistia Internacional, no entanto, discordou do veto dos EUA. Ela disse que “o uso do veto é moralmente indefensável e um abandono do dever dos EUA de prevenir crimes atrozes e defender o direito internacional”.