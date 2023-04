Carlos Lamartine prova que nunca é tarde demais para se ser poeta

Nunca é tarde demais para se ser poeta. Isto ficou provado no passado dia 29 de Março quando o cantor Carlos Lamartine lançou na Liga Africana, em Luanda, o seu primeiro livro, intitulado “Ser poeta em harmonias e silêncios”, exactamente no dia em que completou 80 anos de vida.

Na ocasião, o músico disse que o livro, editado pela Mayamba e redigido pelo director-geral da editora, Arlindo Isabel, descreve as várias canções interpretadas pelo cantor, muitas delas também escritas por ele, desde o início da carreira, na década de 50 do século passado.

O músico referiu, ainda, que o livro reflecte a sua personalidade física e espiritual e homenageia os grandes homens e as grandes obras da cultura nacional, acrescentando que na sua opinião a obra servirá de fonte de pesquisa para os novos valores da música angolana e não só.

Carlos Lamartine realça que "é sobre a música angolana, é um historial resumido da comparticipação de todos os artistas que eu me lembro que participaram no processo da construção da música angolana desde 1932 a 2005”.

“Conto a história de algumas das músicas, tenho o registo cronológico do percurso de todos os artistas que deram esta contribuição e estamos a tentar consolidar este conhecimento com outras contribuições, acrescentou

Antigo adido cultural na República Federativa do Brasil, Carlos Lamartine é quadro reformado do Ministério da Cultura. Teve várias distinções, como o Prémio Nacional de Cultura e Artes na categoria de Música, em 2017, e Prémio Carreira no AMA (Angola Music Awards). Foi ainda homenageado no Festival da Canção de Luanda da LAC, em 2013, numa edição onde os concorrentes interpretaram temas de sua autoria.

Carlos Lamartine nasceu em Benguela a 29 de Março de 1943, mas foi no Marçal, em Luanda, onde deu os primeiros passos musicais.

Foi o regente principal do Grupo Coral Gigante do Acto da Proclamação da Independência de Angola, no dia 11 de Novembro de 1975, e do Coral no Acto da Tomada de Posse do 1º. Governo da República Popular de Angola, que teve lugar na Câmara Municipal de Luanda.