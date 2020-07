Carlitos Vieira Dias desfila seu semba no Show do Mês

A última edição do “Show do Mês” realizado no passado dia 11, no palco do Complexo Hoteleiro da Endiama, em Luanda, teve como convidado o músico Carlitos Vieira Dias

Mestre do violão, Carlitos Vieira Dias abriu o concerto com “Benguela”.

Além deste instrumental, “Nzala”, “Kibala” e “Lemba” marcaram a primeira fase do concerto que fechou com o jovem Yark Spin, dedilhando “Lamento de Duia”.

As homenagens aos guitarristas que partilharam o palco com Carlitos Vieira Dias estiveram em evidência.

Zé Keno, Marito e Botto Trindade desfilaram nos solos de Teddy Nsingui e o jovem Mário Gomes em “Nica”, “Muxima” e “Benguela Libertada”.

Aline Frazão foi outra convidada e revisitou clássicos como “Suzana” e “Nzaji”, com Kizua Gourgel e Zé Fininho a juntarem-se, o primeiro na voz e o segundo na dikanza

O fim de tarde e princípio da noite culminou com a interpretação dos temas “Mana Bessangana”, “Marçalina”, “Mbiri Mbiri” e “Passo do Sangazuza”.

Foi com um assalto de carnaval que Carlitos Vieira Dias e o seu violão terminaram nos sons e tons da tradição.

A apresentação do músico em manter a sua verticalidade no ritmo semba, tem gerado algum debate se o estilo é merecedor de ser candidato a património imaterial da humanidade.

"Há um longo caminho a ser percorrido por Angola para que se efetive, o debate tem que ser mais alargado”, defende Carlitos Vieira Dias.

Carlitos Vieira Dias tem no mercado o álbum “Vozes de um canto” e prepara um novo trabalho.

Em 1966, fez parte do conjunto Os Gingas, como percussionista, passando ainda pelos Negoleiros do Ritmo, África Show e Kiezos, grupos onde gravou muitos "singles".

