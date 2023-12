Cardeal católico condenado a prisão tem ligações a Angola

O cardeal católico Cardeal Giovanni Angelo Becciu condenado no passado fim de semana a uma pena de prisao de cinco anos e meio por um tribunal do Vaticano foi embaixador em Angola durante cerca de oito anos e nesse período esteve envolvido em negociações para um investimento de centenas de milhões de dólares no país.

A sua presenca foi também assinalada por uma enorme controvérsia envolvendo os católicos de Cabinda.

Becciu entrou no sábado para a história ao tornar-se no primeiro cardeal a ser julgado por um tribunal do Vaticano por alegados crimes de desvio de fundos.

O seu advogado diz que vai apelar da sentença.

A acusação aponta um investimento de 350 milhões de euros para a transformação de um antigo armazém em apartamentos de luxo.

A acusação disse que dezenas de milhões de euros foram ilegalmente obtidos em comissões por prelados da igreja e corretores que, para além disso, exigiram depois 15 milhões de euros para cederem o controlo do edifício ao Vaticano

O cardeal foi também acusado de ter entregue 125 mil euros a uma instituição de caridade administrada pelo seu irmão na Sardinia (onde nasceu) e de ter pago fundos a uma analista de temas de inteligência que usou o dinheiro para seu próprio beneficio.

Presença em Luanda e contatos com Antonio Mosquito

As ligações do cardeal Becciu a Angola remontam a 2001 quando foi nomeado Núncio Apostólico (embaixador) em Angola, cargo que ocupou até 2009.

Durante esse período, em 2005, ele nomeou Filomeno do Nascimento Vieira Dias Bispo de Cabinda, decisão que foi mal recebida no território e que resultou em manifestações.

O administrador apostólico no território, Eugenio dal Corso, foi agredido e muitos padres entraram em greve, recusando-se a ministrar missas como protesto.

Quando Becciu foi a Cabinda para tentar resolver a situação o seu veiculo foi apedrejado.

Vieira Dias viria a ser empossado no cargo em 2006.

A proposta de investimento

Mas, ironicamente, foi a rejeição pelo Vaticamo de uma proposta de um investimento de centenas de milhões de dólares em Angola que acabaram por levar ao investimento em Londres e à queda do cardeal Becciu.

Dados revelados noutro julgamento no ano passado revelam que em 2012 o empresário angolano António Mosquito apresentou uma proposta para um investimento de 200 milhões de dólares por parte do Vaticano numa plataforma de exploração de petróleo da companhia Falcon Oil.

A proposta foi feita num encontro realizado quando Becciu era o terceiro homem da hierarquia no importante e infuente secretariado do Vaticano, num indício claro da sua rápida ascensão no Vaticano, onde chegou a ser conselheiro do Papa, tendo muitos considerado mesmo que era um candidato ao posto

Mosquito e Becciu tinham-se reunido pela primeira vez um ano antes quando o prelado era embaixador em Angola, foi revelado nesse julgamento

O Vaticano contratou uma compania britânica a quem pagou 500 mil dólares para investigar a Falcon Oil que concluiu tratar se um investimento arriscado

Na altura, foi então deciddio fazer um investimento na propriedade em Londres que resultou em prejuizos de milhões de dólares e no julgamento pelo Vaticano do cardeal agora condenado.