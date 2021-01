Capitólio dos EUA fechou temporariamente por precaução devido a incêndio nas proximidades

O complexo do Capitólio dos EUA foi fechado temporariamente nesta segunda-feira por precaução, após um pequeno incêndio nas proximidades, disse o Serviço Secreto dos EUA, ressaltando o nervosismo da segurança dias antes da posse do presidente eleito Joe Biden. "

Não há ameaça para o público", disse o Serviço Secreto em um tweet.

A Polícia do Capitólio dos EUA disse em comunicado que, por excesso de cautela após uma ameaça à segurança externa perto do Capitólio, o seu chefe interino ordenou o encerramento do complexo.

"Actualmente não há incêndios dentro do edifício ou dentro do complexo do Capitólio", disse o comunicado. “Membros e funcionários foram aconselhados a abrigar-se no local enquanto o incidente estava a ser investigado”.

O bloqueio segue-se o ataque mortal de 6 de janeiro no Capitólio dos EUA em Washington por partidários de Trump, alguns dos quais pediram a morte do vice-presidente republicano Mike Pence enquanto ele presidia a certificação da vitória eleitoral do democrata Biden em novembro.

Todos os participantes do ensaio para a inauguração de Biden foram evacuados e os participantes estavam retidos na rotunda do Capitólio e outras áreas internas, de acordo com uma testemunha da Reuters.

Biden fará o juramento na quarta-feira.

O corpo de bombeiros da cidade postou no Twitter que os bombeiros apagaram um incêndio próximo ao complexo do Capitólio. "Não houve feridos", disse o departamento. "Isso explica a fumaça que muitos viram.