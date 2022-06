Candidato do partido no Governo na Nigéria ganha eleição no importante Estado de Ekiti

O partido no poder da Nigéria venceu a importante eleição para governador no Estado de Ekiti, disse a comissão eleitoral do país neste domingo, 18.

"Biodun Abayomi Oyebanji do Congresso de Todos os Progressistas (APC), cumpriu os requisitos da lei, é declarado vencedor", anunciou o porta-voz da comissão eleitoral INEC, nas siglas em inglês, Kayode Oyebode Adebowale, em conferência de imprensa.



Ekiti, no sudoeste da Nigéria, está entre os oito dos 36 Estados onde as eleições para governador foram realizadas em separado dos demais por alegações de ilegalidades nos resultados anteriores.



É também considerado um Estado chave para as eleições presidenciais do próximo no mais populoso país africano, com 200 milhões de pessoas.



Oyebanji venceu com 187.057 votos, em grande parte à frente de seus dois principais adversários, Segun Oni, do Partido Social Democrata (SDP), que ficou em segundo lugar com 82.211 votos, e Otunba Bisi Kolawole, do Partido Democrático dos Povos (PDP), que obteve 67.457 votos.



O presidente Muhammadu Buhari felicitou Oyebanji por sua vitória.



"A APC está mais forte e mais unida. A vitória do nosso partido em Ekiti é uma indicação da confiança dos nigerianos na capacidade de nosso grande partido de oferecer governança de qualidade a todos", disse o presidente em comunicado.



Em relatórios preliminares sobre a eleição, observadores disseram que a votação foi em grande parte pacífica e sem grandes incidentes.