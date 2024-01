Candidato da Renamo deve capitalizar o descontentamento popular

O candidato da Renamo às eleições presidenciais deve ser capaz de trazer uma narrativa que consiga convencer o eleitorado, ter um capital político que permita concorrer com quem quer que seja na Frelimo e ser capaz de capitalizar o descontentamento popular em relação à atual governação em Moçambique, dizem analistas.

A Renamo é o único partido que já anunciou o seu candidato às eleições presidenciais de Outubro próximo, e há quem se interrogue se Ossufo Momade tem perfil para ombrear com o concorrente da Frelimo.

O analista político e comunicador Tomás Vieira Mário compreende este debate, mas para ele o mais importante é que qualquer que seja o candidato - seja da Frelimo, da Renamo ou do MDM - apareça já e diga qual é a sua visão do país, que, no seu entender, está numa fase muito crítica.

‘’Neste momento, os nomes são menos relevantes do que os projetos, que não estão a aparecer’’, considera Vieira Mário.

Para o analista político Fernando Lima, é importante que as pessoas se preocupem com o perfil do candidato da Renamo, mas é este partido que, em princípio tem a capacidade de decidir sobre quem deve ser o seu melhor candidato. Sublinha que há muita gente que considera que Ossufo Momade não é o melhor candidato.

Figura aglutinadora

“Eventualmente haverá razões para tal, nomeadamente o desempenho de alguns candidatos da Renamo às eleições autárquicas,’’diz Lima.

Por seu turno, o analista político Alexandre Chiure, diz que neste momento em que a união na Renamo está beliscada, na sequência dos problemas registados nas recentes eleições municipais, o partido precisa de uma figura aglutinadora, jovem e que possa ombrear com a Frelimo.

‘’Jovens com capacidade existem na Renamo, mas são marginalizados’’, lamenta Fernando Bila, da Liga Juvenil da Renamo, em Maputo.

O porta-voz da Renamo, José Manteigas, ao anunciar a candidatura disse que Ossufo Momade é um presidente que está a trazer sucessos ao partido, apontando como exemplo as eleições municipais em que o partido alega ter vencido em vários pontos, incluindo a cidade de Maputo.