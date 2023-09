CAN´24 com forte sotaque português

O Campeonato Africano das Nações, CAN´23, a realizar-se de 13 de Janeiro a 11 de Fevereiro, na Costa do Marfim, terá pela primeira vez quatro seleções dos países de língua portuguesa.

Os combinados de Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola e Moçambique marcarão presença na competição.

Moçambique foi o último país a carimbar o passaporte ao vencer, num jogo dramático, o Benin, por 3-2, no Estádio Nacional do Zímpeto, em Maputo, no sábado, 9.

Com esta vistória, os "Mambas" ficaram no segundo lugar do grupo L, depois do Senegal e vai à quarta prova, depois de ter estado presente em 1986, 1996 e 1998.

Na quinta-feira, 7, Angola consegui assegurar o seu lugar, com um empate sofrido a zero bola, em casa, ante o "lanterna vermelha" do grupo E, ganho pelo Gana.

Cabo Verde, que já tinha assegurado a sua qualificação, perdeu neste domingo, 10, uma soberana oportunidade de terminar no primeiro lugar do grupo B.

Aos 30 minutos, os "Tubarões Azuis" ganhavam por 2-0 em Lomé, mas foram abaixo no segundo tempo e perderam por 3-2.

O Burkina Faso terminou primeiro no grupo.

No grupo A, a Nigéria goleou a seleção de São Tomé e Príncipe, em casa, por 6-0, assegurando assim o primeiro lugar.

A Guiné-Bissau, que tem um jogo a menos, já tinha o seu passaporte assegurado para Costa do Marfim.

Os "Djurtus" recebem nesta segunda-feira, 11, a Serra Leoa, em Bissau.