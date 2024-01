CAN 23: "Bafana-bafanana" goleiam Namíbia

A seleção sul-africana impõs a maior derrota neste Campeonato Africano das Nações (CAN 2023) até agora ao golear a Namíbia por 4-0, na segunda jornada do grupo E da prova que decorre desde o dia 13 na Costa do Marfim.

Themba Zwane marcou duas vezes, Percy Tau, que perdeu um pênalti no jogo contra o Mali que os Bafana Bafana, fez um perderam e Thapelo Maseko fechou o marcador.

Os sul-africanos foram muito superiores e conseguiram colocar-se na posição de discutir uma vaga na proxima fase, aproveitando também o empate entre o Mali e a Tunísia (1-1).

O Mali lidera com quatro pontos, África do Sul e Namíai têm três e Tunísia contabiliza apenas um, o que lhe coloca numa posição de total dependência para sonhar com ser um dos melhores terceiros colocados.

No grupo F, Marrocos, apotado como o principa favorito do grupo E para a passagem à fase seguinte, ainda não conseguiu a qualificação, embora seja líder, com quatro pontos.

Hoje, Marrocos e República Democrática do Congo empataram a uma bola, o mesmo resultado do embate entre Zâmbia e Tanzânia, e qualquer um pode passar à fase seguinte.

No próximo dia 23, as quatro seleções, na última jornada da primeira fase, apostam tudo numa vitória, Zâmbia-Marrocos e República Democrática do Congo-Tanzânia.

Recorde-se que, até agora, apenas Cabo Verde e Senegal carimbaram o passaporte para a próxima fase do CAN 2023.