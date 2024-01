CAN '23: Adeptos argelinos terão desconto de 50% nos bilhetes de avião

Cerca de dois mil adeptos argelinos que desejem assistir aos jogos da seleção argelina no Campeonatos das Nações Africanas (CAN) na Côte d'Ivoire (13 de janeiro-11 de fevereiro) pagarão apenas 50% do custo do seu bilhete de avião, sendo o restante suportado pelo Estado, anunciou na quinta-feira, 4 de janeiro, a Federação Argelina de Futebol (FAF).



O Presidente, Abdelmadjid Tebboune, deu instruções para cobrir 50% do custo de "dois mil adeptos que se desloquem à Côte d'Ivoire (...), uma medida que reflete a vontade de aproximar os adeptos da sua equipa durante os jogos", anunciou a FAF em comunicado.



A FAF agradeceu ao Chefe de Estado argelino por esta "iniciativa louvável, que demonstra o seu apoio permanente e inabalável à seleção nacional e aos seus adeptos".



É provável que os pontos de venda estejam repletos de adeptos fervorosos que procuram agarrar um dos dois mil bilhetes vendidos a metade do preço.



Na sexta-feira passada, o selecionador Djamel Belmadi apresentou a lista de 26 jogadores seleccionados para defender as cores da Argélia na Taça das Nações Africanas, onde a seleção irá jogar na primeira fase do Grupo D, juntamente com Angola, Burkina Faso e Mauritânia.

Mais CAN 2023