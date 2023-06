CAN 2024: Cabo Verde e Guiné-Bissau classificam-se para a fase final da prova

As selecções nacionais de futebol de Cabo Verde e da Guiné-Bissau qualificaram-se para a fase final do Campeonato Africano das Nações (CAN) a realizar-se no próximo ano na Costa do Marfim.

Moçambique e Angola poderão também carimbar o seu passaporte à prova máxima do futebol africano com apenas um empate na última jornada das eliminatórias em Setembro.

No Estádio Nacional de Cabo Verde, na cidade da Praia, os Tubarões Azuis bateram, neste domingo, 18, o líder do Grupo B, Burkina Faso, por 3-1 e igualaram os Garanhões no primeiro lugar com 10 pontos.

Ambos estão na fase final.

Bebé marcou aos sete minutos, mas no final do primeiro tempo Yussufo Dayo empatou.

A equipa treinada por Bubista, o primeiro técnico a colocar Cabo Verde por duas vezes na fase final do CAN, fez uma segunda parte demolidora, com João Paulo e Clé a assinarem a vitória, num estádio sem muito público que, no entanto, celebrou a quarta presença do país na maior prova do futebol africano.

Na última jornada, a 4 de Setembro, na disputa pelo primeiro lugar, os Tubarões Azuis vão a Lomé, enfrentar o Togo, enquanto o Burkina Faso recebe o "lanterna", Eswatini.

Por seu lado, a Guiné-Bissau, que na quarta-feira, 14, fez o seu trabalho de casa ao vencer São Tomé e Príncipe por 1-0, com golo de Zinho Gano, no grupo A, recebeu hoje a "boa notícia" da vitória da Nigéria sobre a Serra Leoa, e com 10 pontos garantiu já a sua presença na fase final do CAN 2024, a uma jornada do fim.

Em Setembro, os Djurtus enfrentam a Serra Leoa, que tem apenas cinco pontos, enquanto o líder do grupo, Nigéria, com 12 pontos, joga contra São Tomé e Príncipe.

Angola e Moçambique às portas da fase final

No grupo E, depois de ganhar no sábado, 17, a República Centro Africana por 2-1, com golos de Kialonda Gaspar e Milson, a selecção angolana depende agora apenas dela para se qualificar para a fase final.

Na última jornada vai receber no Lubango a fraca equipa do Madagascar, a última classificada no grupo.

Enquanto, Gana tem nove pontos e a República Centro Africana tem sete, os Palancas Negras, com oito, podem classificar-se até com uma derrota, caso o Gana vencer.

No entanto, com uma vitória a selecção angolana passa directamente para a fase final, um resultado perfeitamente ao seu alcance.

Moçambique, que é segundo do Grupo L, com sete pontos, necessita apenas de um empate no último jogo desta fase quando receber no Zimpeto o Benin, que tem apenas cinco pontos.

O Senegal, líder destacado, está há muito classificado.

Neste domingo, 18, os Mambas despacharam o Ruanda com golos de Geny Catamo e Clésio Bauque.

A fase final do CAN 2024 realiza-se na Costa do Marfim em Janeiro e Fevereiro do próximo ano e caso se confirmem as previsões em relação a Moçambique e Angola será a primeira vez que quatro selecções de países de língua portuguesa estão juntos nessa etapa.