CAN 2023: Williams volta a ser herói e África do Sul fica no terceiro lugar

O guarda-redes da África do Sul Ronwen Williams voltou a ser herói neste sábado, 10, ao defender dois penaltis e assim “colocar” os Bafana-Bafana no terceiro lugar do CAN 2023.

A África do Sul e a República Democrática do Congo (RDC) empataram (0-0) no Estádio Felix Houphouet-Boigny, em Abidjan, e foram diretamente para o desempate por penaltis.



No tempo regulamentar, num jogo muito movimentado, a RDC perdeu muitas oportunidades de golo e só se pode queixar da sua ineficiência.

A equipa manteve apenas dois dos jogadores que jogaram contra a Costs do Marfim, na quarta-feira, 7.

Por seu lado, a África do Sul fez três alterações em relação àformação que foi eliminada pela Nigéria na semifinal.

Esta é a segunda vez que Williams, que joga no clube sul-africano Mamelodi Sundowns, foi o herói nos pênaltis do CAN 2023.

Ele já havia defendido impressionantes quatro penaltis nos quartos-de final contra Cabo Verde.



A África do Sul venceu o CAN em 1996, mas o terceiro lugar deste ano é o seu melhor resultado na prova desde 2000.



Amanhã, a Costa do Marfim e a Nigéria disputam o título no Estádio Alassane Ouattara, em Abidjan.