CAN 2023: Senegal puxa dos galões e derrota Camarões

Depois de Cabo Verde, o Senegal assegurou a sua passagem aos oitavos-de-final do Campeonato Africano das Nações (CAN 2023) ao vencer nesta sexta-feira, 10, os Camarões por 3-1, em Yamoussoukro, Estádio Charles Konan Banny.



Um erro do guarda-redes camaronês Andre Onana permitiu a Sarr inaugurar o marcador no primeiro tempo, e, no tempo complementar,

Habib Diallo e Sadio Mane cimentaram a vitória.



Apesar da superioridade dos Leōes de Téranga, Jean-Charles Castelletto marcou para os Camarões que ainda tentaram chegar ao empate, mas os senegaleses puxaram dos galões de campeōes em título e mantiveram a liderança do grupo C.



No outro jogo do grupo, a Guiné-Conacri venceu a Zâmbia por apenas um golo marcado por Aguibou Camara no segundo tempo.



A equipa de Conacri soma quatro pontos e aposta agora em vencer os Camarões na segunda-feira, dia em que o Senegal mede forças com a Gâmbia, que nāo tem nenhum ponto.