CAN 2023: RDC passa nos penalties e joga com a Guiné-Conacri nos quartos-de-final

As seleções da República Democrática do Congo (RDC) e da Guiné Conacri passaram aos quartos-de-final do Campeonato Africano das Nações Unidas (CAN 2023) que decorre a Costa do Marfim.

Neste domingo, 28, depois de um empate a uma bola durante o tempo regulamentar, Leopardos e Faraós foram os primeiros a irem para o desempate por penalties, tendo a RDC ganho depois do guarda-redes egípcio, Gabaski, um especialista na marcação de grandes penalidades, ter atirado à barra.

O seu adversário direto entre os postes, Lionel Mpasi, foi o herói do jogo ao marcar com classe o golo que permitiu à sua equipa passar aos quartos-de-final, a disputar-se no dia 2 no Estádio Alessane Ouatrará, nos arredores de Abidjan.

Nesse dia, a RDC irá defrontar a Guiné-Conacri que venceu, também ontem, com alguma sorte e displicência do adversário, por 1-0.

Com um penalti disperdiçado pelo seu principal jogador, Emílio Nsue, e mesmo com um jogador a menos devido à expulsão, aos 55 minutos, de Federico Bikoro, por entrada violenta sobre um adversário, a Guiné-Equatorial teve várias oportunidades para marcar e não o fez.

Já no período de descontos, Mohamed Bayo carimbou o passaporte da RDC para a fase seguinte.

Nesta segunda-feira, jogam, em Abidjan, Cabo Verde e Mauritânia, e em Yamousoukro Senegal-Costa do Marfim, um jogo aguardado com muita expetativa, prinicipalmente pelos marfinenses que passaram aos oitavos-de-final na repescagem.

Os resultados nada satisfatórios na primeira fase determinaram o despedimento de Jean-Louis Gasset, substituído pelo seu assistente, o marfinense Emerse Faé.

Por seu lado, os Tubarõs Azuis devem receber um "reforço" no apoio, com a chegada de mais de uma centena de adeptos proveniente de Cabo Verde na tarde de hoje.