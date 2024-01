CAN 2023: PR da Guiné-Equatorial dá um milhão de dólares à seleção pela vitória contra a Costa do Marfim

O Presidente da Guiné Equatorial atribuiu à seleção de futebol um prémio de 1,08 milhões de dólares após a goleada imposta na segunda-feira, 22, à anfitriã Costa do Marfim, que garantiu a passagem da equipa à fase seguinte do Campeonato Africano das Nações (CAN 2023).

O Governo também declarou feriado na terça-feira como prémio pela equipa ter terminado a primeira fase no primeiro lugar do grupo A, à frente da Nigéria e da Costa do Marfim.



Por seu lado, o filho dele, o vice-presidente Teodoro Nguema Obiang Mangue, prometeu mais 220 mil dólares pelos quatro golos marcados.

Na primeira fase, a seleção do país empatou com a Nigéria e ganhou à Costa do Marfim e à Guiné-Bissau.

A Guiné-Equatorial joga no domingo os oitavos-de-final contra a Guiné-Conacri.