CAN 2023: PR de Cabo Verde em Yamassoukro apoiar os Tubarões Azuis

O Presidente de Cabo Verde estará neste sábado, 3, em Yamoussoukro, capital da Costa do Marfim, para apoiar a seleção do seu país no jogo contra a África do Sul, para os quartos-de-finais da prova.

Ao deixar o país, José Maria Neves disse que "chegar aos quartos-de-final é uma grande vitória" e prometeu regressar a Abidjan se os Tubarões Azuis forem à final, no dia 11.

"Queremos acreditar que tudo é possível, podemos ir mais longe possível. Se formos à final, será muito bom para Cabo Verde. Unidos podemos mais", afirmou Neves, quem apelou a "todos os cabo-verdianos, nas ilhas e na diáspora, que continuem a apoiar fortemente a seleção cabo-verdiana".

Para o Chefe de Estado, "o que já fizeram é muito para Cabo Verde, hoje Cabo Verde é muito mais conhecido no mundo pelo fato de termos os Tubarões Azuis".

José Maria Neves lembrou os "briosos, no Egito, no andebol, que foram às meias-finais" e fez uma aposta alta no futebol.

"Aqui estamos nos quartos, espero que vamos às meias-finais e se formos à final regressarei a Abidjan para apoiar a nossa seleção. Espero que façamos o melhor resultado possível e que todos apoiem fortemente a seleção cabo-verdiana porque eles merecem", concluiu o Presidente da República, que em Abidjan foi recebido pelo vice-presidente Tiémoko Meyliet Koné.

Neves tinha previsto vir a Abidjan assistir o jogo dos oitavos-de-final contra a Mauritânia, no dia 29, mas cancelou a deslocação devido à morte da mãe da primeira-dama.

A seleção cabo-verdianta terminou a primeira fase do CAN 2023 no primeiro lugar do grupo B, à frente do Egito, do Gana e de Moçambique.

Nos oitavos-de-final, afastou a Mauritânia ao vencer por 1-0 com um golo do capitão Ryan Mendes.