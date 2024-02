CAN 2023: Palancas Negras despedem-se, mas jogadores e técnico falam em "excelente" campanha

Os jogadores da seleção angolana manifestaram resignação ante a eliminação do CAN 2023, que decorre na Costa do Marfim, mas disseram estar contentes com a campanha feita, que encheu de orgulho os seus compatriotas no país.

O técnico falou em "excelente" prestação, embora reconheceu que pretendia chegar à final e ganhar".

Pedro Gonçalves fez a seguinte leitura do jogo contra a Nigéria.

Osjogadores, embora tristes, assumiram ter feito tudo o que esteve ao alcance deles e que esta foi a melhor campanha de sempre dos Palancas Negras.

A derrota de Angola foi imposta pelo golo marcado por Lookman, no minuto 39.

No segundo tempo, Angola tentou empatar e teve momentos de controlo do jogo no meio-campo nigeriano.

E oportunidades houve.

Um remate de Zine Salvador ao poste, aos 58 minutos podia ter mudado o resultado.

As Super Águias viram, entretanto, o árbitro anular um golo de Osimhen.

Nigéria joga as semifinais na quarta-feira, 7, com o vencedor do jogo a ser disputado neste sábado, 3, entre Cabo Verde e África do Sul.