CAN 2023: Moçambique impõe sentido aos Faraós

A seleção de Moçambique roçou a glória no primeiro jogo da sua particpiação no CAN 2023, neste domingo, 14, em Abidjan, ao ver fugir uma vitória sobre a multicampeã africana, Egito.

A vencer por 2-1, os Mambas viriam a permitir o empate a duas bolas no último minuto de jogo, através de um panalti marcado por Mohamad Salah.

Os Faraós começaram muito bem ao marcar um golo no segundo minuto por Mostafa Mohamed, a que se seguiu uma certa pressão egípcia que, no entanto, não se mostrou muito superior.

No segundo tempo, Chiquinho Conde mandou a equipa apostar no contra-ataque e lançou Clésio Bauque que funcionou como uma arma apontada à baliza adversária.

Dez minutos depois do início do segundo tempo, Witi empatou com um belo golo de cabeça e numa jogada de contra-ataque, três minutos mais tarde, Celsio Bauque fez os Mambas sonharem com os três pontos no primeiro jogo da prova.

Mas um penalti, no minuto 97, transformado por Mohamad Salah, deitou por terra esse sonho, embora Moçambique tenha deixado indicações muito claras que veio ao CAN 2023 para fazer uma boa prestação, a começar pela passagem à fase seguinte.

Na próxima sexta-feira, Moçambique volta a jogar frente a Cabo Verde, que também hoje joga contra o Gana.