CAN 2023: Moçambique derrota Lesoto em jogo de preparação

A seleção de Moçambique venceu a sua congénere do Lesoto por 2 a 0 neste sábado, 6, em Joanesburgo, no penúltimo jogo de preparação para o Campeonato Africano das Nações (CAN 2023), a decorrer de 13 de janeiro a 11 de fevereiro na Costa do Marfim.

Num jogo em que o técnico dos Mambas, Chiquinho Conde, fez várias alterações em jeito de teste para a prova continental, os golos foram marcados por Reinildo, na primeira parte, e por Lau King, de penalti, no segundo tempo.

Na segunda-feira, 8, ainda na África do Sul, onde realiza o seu estágio de preparação, a seleção moçambicana defronta, no FNB Stadium, o Botswana.

A estreia dos Mambas, na sua quinta participação num CAN, acontece no dia 14 em Abidjan, frente ao Egito.

Moçambique, Cabo Verde, Egito e Gana integram o grupo B da primeira fase da prova.