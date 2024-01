CAN-2023: Mali impõe-se à África do Sul e Namíbia faz história frente à Tunísia

O Mali e a Namíbia marcaram pontos importantes na sua estreia no CAN 2023, que decorre na Costa do Marfim.

Nesta terça-feira, 17, num dos melhores jogos da prova até agora, Mali e África do Sul apostaram no ataque, numa partida disputada a alta velocidade, apesar do calor que se fazia sentir.

Os Bafana Bafana começaram melhor e até se beneficiaram de um penalti, desperdiçado por Percy Tau, aos 19 minutos do jogo.

As Águias, no entanto, animados pela falha adversária, passaram a pressionar mais a África do Sul e, na segunda parte, Hamari Traoré, aos 60 minutos, e Sinayoko, seis minutos depois, sentenciaram o jogo.

Esta é a terceira vitória dos malianos sobre os sul-africanos, nos últimos três jogos na prova, em 2002 e 2014.

O Mali lidera o grupo E, à frente da Namíbia, que fez história ao conseguir a sua primeira vitória num CAN e frente à Tunísia, por 1-0.

No Estádio Amadou Gon Coulibaly, os Guerreiros Bravos surpreenderam taticamente na partida e a Tunísia sentiu muitas dificuldades para impor o seu jogo mais técnico, mas menos rápico.

A dois minutos do apito final, Deon Hotto carimbou a vitória e colocou as Águias de Cartago na lista dos cinco campeões do CAN que não conseguiram começar a prova com vitória, juntamente com Egito, Nigéria, Gana e Argélia.

No grupo D, em que se encontra Angola, o Burkina Faso sentiu muitas dificuldades para vencer a Mauritânia no Estádio da Paz, em Bouaké.

Num bom jogo de futebol, os Leões de Chinguetti podiam ter ganho, mas os Garanhões não perderam a esperança e um penalti convertido por Bertrand Traoré colocou-os no primeiro lugar do grupo, com três, pontos, seguidos de Angola e Argélia, com um cada.



A primeira jornada do CAN 2023 termina nesta quarta-feira, 17, com os jogos Marrocos-Tanzânia e República Democrática do Congo-Zâmbia, no Estádio Laurent Pokou, em São Pedro, a 350 quilómetros de Abidjan.