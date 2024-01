CAN 2023: Infeção gástrica leva Aliou Cissé ao hospital, mas "nada grave"

O técnico da seleção do Senegal regressou ao hotel onde se encontra a delegação dos Leões de Téranga, no sábado, 20, depois de passar a noite do dia anterior num hospital em obvervação.

O presidente da Federação Senegalesa de Futebol (FSF) disse que Aliou Cissé teve "uma pequena infeção gástrica" na quinta-feira que "o deixou um pouco cansado" e que os médicos decidiram levá-lo ao hospital por precaução na sexta-feira.

Antes, Cissé dirigiu a equipa na vitória sobre os Camarões por 3-1 que garaniu a passagem da equipa à fase seguinte e continuar a defender o título ganho há dois anos.

Augustin Senghor acrescentou em Baouké, onde foi assistir os jogos Argélia-Burkina Faso e Mauritânia-Angola , que "não é nada grave".

"Eu não estaria em Bouake se o meu treinador tivesse tido um ataque cardíaco", concluiu o presidente da FSF.

A equipa do Senegal joga na terça-feira, 22, contra a Guiné-Concacri enquanto, no outro jogo do grupo D, Argélia e Mauritânia vão tentar chegar à fase seguinte.