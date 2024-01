CAN 2023: Eliminação dita afastamento dos técnicos da Tunísia e da Argélia

O selecionador da Tunísia anunciou que vai deixar o cargo após a decepcionante eliminação da sua equipa na fase de grupos do Campeonato Africano das Nações (CAN 2023).

Em Argel, a Federação Argelina de Futebol (FAF) também despediu o técnico.

"Minha decisão é definitiva. Meu contrato tinha como objetivo as semifinais e como não fizemos isso, o contrato acabou", disse Jalel Kadri, em entrevista após o empate na quarta-feira, 25, com a África do Sul (0-0), que determinou a eliminação da Tunísia da prova.

As Águias de Cartago deixam a Costa do Marfim sem qualquer vitória e no último lugar do grupo E, com apenas dois pontos.

O 100º golo da Tunísia na competição, marcado por Hamza Rafia no empate em 1 a 1 com o Mali, foi o único feito pela equipa no CAN 2023.

Belmadi demitido na Argélia

Entretanto, na vizinha Argélia, a FAF anunciou a saída do técnico Djamel Belmadi, um dia depois da eliminação dos Guerreiros do Deserto durante a fase de grupos.



“Encontrei-me com o selecionador nacional Djamel Belmadi para discutir as implicações desta amarga eliminação e chegámos a um acordo amigável para terminar a nossa relação e rescindir o contrato que liga o treinador à Federação Argelina de Futebol”, revelou o presidente da organização, Walid Sadi, na plataforma X.

Pela segunda edição consecutiva, os argelinos são eliminados de uma edição do CAN, agora ao perder na terça-feira, 23, ante a Mauritânia (0-1), considerada à partida o outsider do grupo D, ganho por Angola.



Djamel Belmadi, de 46 anos, assumiu o comando da equipa em agosto de 2018 e conseguiu ganhar o CAN 2019, no Egito, passando a ser popularmente conhecido como "ministro da felicidade".



Belmadi atribuiu a eliminação da sua equipa à falta de realismo.

Questionado por um jornalista sobre o fato de se ter tornado no primeiro treinador argelino a ser eliminado duas vezes na fase de grupos, ele respondeu: "Mas tu não dizes que sou o segundo a vencer o CAN".

Outras demissões

Jalel Kadri e Djamel Belmadi juntam-se assim aos treinadores da Costa do Marfim, Jean-Louis Gasset, do Gana, Chris Hughton, e da Gâmbia, Tom Saintfiet, afastados depois da eliminação das respetivas equipas.

Hoje e amanhã são dias de descanso no CAN 2023.

Os oitavos-de-final começam no sábado, 27, com os jogos Angola-Namíbia, no Estádio da Paz, em Bouaké, e Nigéria-Camarões, no Stade Félix Houphouët-Boigny, em Abidjan.