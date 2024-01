3 O médio #8 Franck Kessie da Costa do Marfim disputa a bola com o médio #16 Moreto Cassama da Guiné-Bissau durante o jogo de futebol do grupo A da Taça das Nações Africanas (CAN) 2024 em Abidjan, a 13 de janeiro de 2024. (Foto de Issouf SANOGO / AFP)