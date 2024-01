CAN 2023: Com primeira parte equilibrada, Guiné-Bissau perde para o Mali por 6-2

A seleção de futebol da Guiné-Bissau perdeu neste sábado, 6, ante o Mali por 2-6, no seu derradeiro jogo de preparação para a fase final do Campeonato Africano das Nações (CAN 2023), que se realiza de 13 de janeiro a 11 de fevereiro, na Costa do Marfim.

Durante os primeiros 45 minutos, as duas equipas jogaram de forma aberta, com o Mali a chegar ao 2-0 aos 30 minutos.

Mas em minutos, os Djurtus contra-atacaram e reduziram para 3-2, resultado com que terminou o primeiro tempo.

Na segunda-parte, o Mali impôs a sua superioridade física e técnica e empurrou a Guiné-Bissau para a sua área, mas apenas aos 80 minutos marcou o quarto golo, deitando por terra os anseios da equipa visitante.

Os malianos ainda marcariam mais dois golos.

A equipa guineense seguiu já para Abridjan, onde participa no jogo de abertura da prova, no sábado, 13, ante a anfitriã Costa do Marfim.

A Nigéria e a Guiné-Equatorial completam o grupo A.