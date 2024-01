CAN 2023: Cabo Verde ganha Gana e assume liderança do grupo B

Com uma equipa que desde o primeiro minuto instalou-se no meio campo do Gana e jogou sempre no ataque, a seleção nacional de Cabo Verde deu um passo importantíssimo para a classificação para a segunda fase do CAN 2023 que decorre na Costa do Marfim.

Neste domingo, 14, no Estádio Félix Houphouët-Boigny, em Abidjan, o técnico Pedro Brito "Bubista" apostou forte e surprendeu as Estrelas Negras de África que, nos primeiros 20 minutos do jogo, com destaque para Ryan Mendes e Jovane, impuseram respeito à defesa do Gana.

Foi assim com naturalidade que os Tubarões Azuis chegaram ao primeiro golo no minuto 17 por Jamiro Monteiro.

A equipa cabo-verdiana manteve o comando do jogo, mas as Estrelas Negras conseguiram criar algumas situaçōes perigosas e chegaram a marcar um golo que, no entanto, foi anulado devido à posição irregular de um jogador que impediu o guarda-redes cabo-verdiano Vozinha de ver a bola.

No segundo tempo, o Gana inverteu a tendência e atacou muito, sendo, por isso, com naturalidade, que chegou ao empatemcom golo de Alexander Djiku, aos 56 minutos.



O Gana procurou a vitória, mas Cabo Verde voltou a recuperar a sua posição no terreno e, com as substituições de ambas as partes, os Tubarões Azuis aumentaram a pressão sobre o adversário.

E aos 92 minutos, numa jogada de insistência, Gary Rodriguez apontou o golo da vitória.



Esta não é a primeira vez que Gana, tetra-campeão do CAN, e Cabo Verde se enfrentam na prova.

Em 2013, na sua primeira participação num CAN, Cabo Verde foi eliminado nos quartos-de-finais pelo Gana por 2 a 0.

Com este resultado, Cabo Verde lidera o grupo B, com três pontos, Moçambique e Egito têm um cada e o Gana zero ponto.

Na sexta-feira, defrontam-se Cabo Verde-Moçambique e Gana-Egito.



Nas últimas campanhas da AFCON, Gana venceu apenas uma das últimas nove partidas e sofreu uma eliminação precoce na fase de grupos da edição anterior.