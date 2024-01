CAN 2023: Angola tenta manter a tradição de ganhar à Namíbia para chegar à fase seguinte

As seleções de Angola e Namíbia dão o pontapé de saída nos oitavos-de-final do Campeonato Africano das Nações (CAN 2023), neste sábado, 27, quando subirem no Estádio da Paz, em Bouaké, às 17 horas locais.

Mais tarde, no Estádio Félix Houphouet-Boigny, em Abidjan, Nigéria e Camaraões lutam pelo passaporte aos quartos-de-final.

O técnico dos Palancas Negras está confiante num bom resultado como fruto do trabalho do grupo.

"O nosso foco passa por entrar em campo e entregar-nos e, no final, vencer a Namíbia. Com certeza, será muito difícil, mas tenho confiança de que amanhã [sábado] todos farão um ótimo trabalho e garantiremos o apuramento, embora reconheçamos que a Namíbia é uma equipa muito poderosa, muito valente", disse Pedro Gonçalves na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Entretanto, ele reforçou que "precisamos de ser cuidadosos, devemos ser equilibrados, porque se perdermos o equilíbrio, a Namíbia pode ser perigosa".

Por seu lado, o selecionador da Namíbia considerou que "definitivamente estamos entre as 16 melhores, e é uma motivação por si só".

Collin Benjamin realçou não se lembrar “se a Namíbia entrará em algum jogo com as probabilidades a nosso favor, sempre irão contra nós".

No entanto, ele afirmou que a equipa tem alguns bons jogadores e de grande coração e há a assinatura do treinador.

“É a determinação, é a ambição, é a mentalidade, estes rapazes querem ter sucesso e entendem tudo sobre a equipa", concluu Benjamin.

Refira-se que Angola e Namíbia defrontam-se pela 14ª vez na história, com vantagem para os angolanos, que nunca perderam um jogo.

Clássico continental

Entretanto, a 343 quilómetros de distância, na capital económica da Costa do Marfim, Abidjan, disputa-se, a partir das 20 horas locais, um clássico continental e com muita tradição no CAN: Nigéria-Camarões.

Na conferência de imprensa de hoje, o técnico dos Camaraões apontou que a defesa tem de ser muito eficaz contra a Nigéria, cujo ataque é liderado pelo Futebolista Africano do Ano, Victor Osimhen.



Rigobert Song reconheceu que a equipa "já sofreu seis golos, mas amanhã encontrará a fórmula para não sofrer".



Mesmo reconhecendo que a Nigéria é uma equipa forte, Song pareceu muito confiante e asseguou que os seus jogadores "farão tudo o que puderem para obter um resultado positivo".



Pressionado pelos jornalistas, o antigo capitão da seleção negou qualquer problema com o guarda-redes Onana, que esteve no banco no jogo anterior, onde deve permanecer amanhã.

Por seu lado, o seleccionador nigeriano, o português José Peseiro, sublinhou a importância da solidez defensiva e da finalização nos oitavos-de-final.

“Não quero sofrer golos amanhã, quero marcar pelo menos um”, disse Peseiro que está confiante na equipa.

Ele sublinhou que as estatísticas revelam que a Nigéria foi a equipa que criou mais oportunidades de golo na primeira fase.

Os vencedores desses dois encontros disputam os quartos-de-finais no dia 2 de fevereiro.