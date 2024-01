CAN 2023: Angola sem pontaria empata a zero com a RDC

A seleção de futebol de Angola não foi além de um empate, 0-0, no jogo de preparação ante a República Democrática do Congo (RDC), realizado neste sábado, 6, em Dubai.

A partida enquadra-se na preparação dos Palancas Negras para a fase final do Campeonato Africano das Nações (CAN 2023), a decorrer de 13 de janeiro a 11 de fevereiro na Costa do Marfim.

A equipa angolana, com apenas um golo em quatro jogos, continua a revelar muitas deficiências no ataque, mas o setor defensivo mostra-se bastante sólido.

O próximo compromisso dos Palancas Negras será na quarta-feira, 10, contra o Bahrein.

Angola integra o grupo D, juntamente com Argélia, Mauritânia e Burkina Faso.

A estreia angolana no CAN 2023 será no dia 15 de janeiro, no Stade de la Paix, em Bouaké, frente à favorita do grupo, Argélia.

Os Simbas, da RDC, campeões das edições de 1968 e 1974, terão como adversários no grupo F Marrocos, Tanzânia e Zâmbia.

Além de Angola, participam na prova mais três seleções lusófonas, Moçambique, Angola e Guiné-Bissau.