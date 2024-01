CAN 2023: Angola e Cabo Verde em "novos " quartéis-generais e prontos para os quartos-de-final

A menos de 48 horas do início dos quartos-de-final do Campeonato Africano das Nações (CAN 2023), que decorre na Costa do Marfim, as seleções de Angola e de Cabo Verde já se encontram instaladas nos seus novos quartéis-generais.

A delegação angolana está em Abidjan, onde já realizou dois treinos com vista ao jogo de sexta-feira, 2, ante a Nigéria.

A equipa cabo-verdiana instalou-se em Yamossoukro, a capital do país, onde vai defrontar no sábado, 3, a África do Sul.

Os Palancas Negras realizaram nestra quarta-feira, 31, o penúltimo treino antes do jogo no campo do Lycce Moderne de Cocody, em Abidjan, e, segundo a Federação Angolana de Futebol, a equipa encontra-se na sua máxima força.

"Reforços de ... Angola"

Para sexta-feira, o combinado angolano vai ter o apoio de quase 600 pessoas que viajam de Angola para ver o jogo.

A “Torcida”, ramo desportivo da Empresa Nova Energia, deu a conhecer que levará cerca de 150 adeptos

Por seu lado, em comunicado conjunto, a companhia angolana TAAG e o Banco BCI informaram que transportarão 440 para assistirem ao jogo em Abidjan.

O técnico da equipa angolana Pedro Gonçalves, fala nesta quinta-feira, 1, em conferência de imprensa do Centro de Imprensa e deve ser acompanhado por um jogador cujo nome ainda não foi revelado.

Tubarões Azuis na capital

Cabo Verde também procura chegar à semi-final no sábado, 3, ante a África do Sul.

Os Tubarões Azuis realizam nesta quinta-feira, 1, o seu primeiro treino em Yamoussouko.

Depois de ter recebido o apoio de mais de 100 adeptos que viajaram de Cabo Verde para ver o jogo dois oitavos-de-final, a equipa pode ter novos "reforços" do 12o. jogador, com várias pesoas a viajaram das suas cidades, tanto na Costa do Marfim como de países vizinhos.

Mas também de muito longe, como da França e da Holanda.

Os outros dois jogos dos quartos-de-final são Mali-Costa do Marfim e Guiné-Conacri-República Democrática do Congo.