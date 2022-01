CAN 2021: Tunísia surpreende e elimina e favorita Nigéria

Apontada como a grande favorita a conquistar o Campeonato Africano das Nações (CAN) 2021 e a única equipa a ganhar todos os jogos da fase de grupos, a Nigéria foi eliminada neste domingo, 23, pela Tunísia

Um golo marcado por Youssef Msakni aos dois minutos da segunda parte carimbou a primeira grande surpresa da prova que decorre nos Camarões, principalmente porque a equipa “Águias de Cartago” não fez uma boa primeira fase, com uma vitória e duas derrotas num dos grupos mais fracos.

A Nigéria, vencedora da competição em 1980, 1994 e 2013, não conseguiu dar volta ao resultado, mormente depois da expulsão por vermelho directo de Alex Iwobi aos 64 minutos.

As “Super Águias” ainda tentaram chegar ao empate, mas os tunisinos fecharam-se lá atrás e ocuparam bem os espaços, ao mesmo tempo que detinha a posse de bola em maior tempo.

Burkina Faso nos penalties

No dia 29, a Tunísia, que conquistou um CAN em 2004, enfrenta o Burkina Faso, que, no primeiro jogo dos oitavos-de-final, também hoje, eliminou o Gabão por 7-6 no desempate por penalties.

Nos 90 minutos regulamentares, o jogo terminou empatado a uma bola e foi marcado por várias incidências, entre elas quando Bertrand Traoré falhou um pênalti aos 18 minutos.

Dez minutos minutos, ele se redimiu e os “Garanhões” foram para o intervalo em vantagem.

Mas ainda antes do intervalo, o avançado gabonês Aaron Boupendza teve um golo anulado.

No segundo tempo, aos 67 minutos, Sidney Obissa foi expulso por acumulação de amarelos.

E quando o Burkina Faso preparava-se para celebrar a passagem à fase seguinte, no primeiro minuto do tempo de descontos, o médio Adama Guira introduziu a bola na própria baliza, ante a pressão dos "Panteras".

Depois de mais 30 minutos, o jogo teve de ser desempatado nos penalties, com o Burkina a falhar dois pontapés e o Gabão três.

Para esta segunda-feira, 24, estão marcados os seguintes jogos: Guiné-Conacri-Gâmbia e Camaraões-Comores.