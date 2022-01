CAN 2021: Guiné-Bissau pode ter hipotecado passagem à fase final ao perder frente ao Egipto

A selecção de futebol da Guiné-Bissau pode ter hipotecado o seu sonho de passar à fase seguinte do Campeonato Africano das Nações (CAN) 2021 ao perder neste sábado, 15, por 0-1 ante o Egipto.

Embora a equipa dos Faraós tenha dominado a partida, com bolas ao poste e algumas oportunidades de golo, nos primeiros 20 minutos, os “Djurtus” conseguiram levar um empate a zero para o intervalo.

A equipa de Baciro Candé, que não pôde estar no banco por encontrar-se infectado com a covid-19, esteve desfalcada de quatro jogadores, que também deram positivos, viria a sofrer um golo aos 69 minutos através de Mohamad Salah.

Os “Djurtus” arregaçaram as mangas e aos 82 minutos Mama Baldé balançou as redes egípcias, com um forte e colocado remate, do vértice da área, ao poste mais distante.

Entretanto, depois de consultar o VAR, o árbitro considerou que o jogador guineense fez falta antes de atirar à baliza.

Com esta derrota, a Guiné-Bissau tem apenas um ponto, fruto do empate com o Sudão, e ocupa a terceira posição no Grupo D, enquanto a equipa treinada pelo luso-moçambicano Carlos Queiróz assume o segundo lugar, com três pontos.

Os guineenses podem ter a vida bastante dificultada em virtude de, na quarta-feira, 19, ter pela frente a Nigéria, apontada por muitos observadores como umas das principais favoritas à vitória neste CAN, e que hoje venceu o Sudão por 3-1.

As “Super Águias”são favoritas, mas com a classificação assegurada, depois de ter vencido o Egipto no primeiro jogo, não terão a pressão do ganhar, o que pode beneficiar os guineenses.

Uma vitória abre os "Djurtus" as portas dos oitavos-de-final, na expectativa de serem um dos melhores terceiros classificados.

Para amanhã, 16, estão previstos quatro jogos:

Grupo E: Costa do Marfim-Serra Leoa e Argélia-Guiné-Equatorial

Grupo F: Gâmbia-Mali e Tunísia-Mauritânia.