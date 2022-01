CAN 2021: Guiné-Bissau falha grande penalidade e empata com o Sudão

A Guiné-Bissau fez a sua estreia no Campeonato Africano das Nações (CAN) 2021 nesta terça-feira, 11, com um empate a zero golo ante o Sudão, num jogo em que perdeu uma grande penalidade.

No minuto 82, Pelé permitiu que o guarda-redes Abu-Eshreinfaz ficasse com a bola no duelo a dois a partir da marca dos nove passos.

Os Djurtus jogaram sem vários jogadores titulares, com sete do total de 24 infectados com a Covid-19.

No outro jogo do grupo D, num clássico continental, a Nigéria venceu o Egipto, com as Águias a mostrarem-se de longe superior aos Faraós.

Aos 30 minutos, Ineanacho (30') marcou o primeiro golo e os comandados de Augustine Eguavoen estiveram bem mais perto de marcar o segundo do que a equipa de Salah, treinada pelo luso-moçambicano Carlos Queiróz.

Com este resultado, a Nigéria lidera, isolada, o Grupo D, ao fim da primeira jornada, seguindo-se a Guiné-Bissau e o Sudão com um ponto e no último posto o Egito, sem pontos.