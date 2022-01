CAN 2021: Guiné-Bissau "apura" Cabo Verde para a fase seguinte

A selecção de Cabo Verde conseguiu o passaporte para os oitavos-de-final do Campeonato Africano de Nações (CAN) 2021 ao beneficiar-se da derrota da Guiné-Bissau, ante a Nigéria por 0-2, nesta quarta-feira, 19.

Os “Djurtus” tinham de ganhar obrigatoriamente, com pelo menos dois golos, para passar à fase seguinte, mas caíram frente às “Super Águias”, a única equipa a ganhar os três jogos na fase de grupos.

Ao ganhar a Etiópia, perder com o Burkina Faso e empatar com os Camarões, a equipa cabo-verdiana termina a fase de grupos no terceiro lugar do Grupo A, com os mesmos quatro pontos dos “Garanhões” de Ouagadougou.

Como esta “ajuda” dos “irmãos”, Cabo Verde consegue o primeiro objectivo traçado pelo seleccionador Pedro Brito “Bubista”.

No dia 25, os “Tubarões Azuis” vão defrontar o Senegal, a melhor equipa africana no ranking da FIFA, 20º. lugar, já na fase eliminatória.

Os “Leões de Tengara” ficaram no primeiro lugar do Grupo B, com cinco pontos, frutos de uma vitória e dois empates.

Em três participações no CAN, Cabo Verde passa pela segunda vez à fase seguinte, na sua estreia, em 2013, na África do Sul, e agora nos Camarões.

Em 2015, na Guiné-Equatorial, os “Tubarões Azuis” caíram na fase de grupos, apesar de não terem perdido qualquer jogo (três empates).

Nota para o técnico Bubista que, em 2013, era adjunto do então seleccionador Lúcio Antunes, e agora é ele a comandar a equipa no CAN 2021.

No entanto, por ter sido infectado com o vírus da Covid-19, Bubista não dirigiu nenhum jogo na primeira fase e vai sentar-se no banco pela primeira vez no jogo contra o Senegal.

Refira-se que, hoje, no outro jogo do Grupo D, o Egipto venceu o Sudão.

A Guiné-Bissau termina assim a sua terceira participação num CAN sem, no entanto, passar à segunda fase.

Com apenas uma jornada da primeira fase por disputar, estão apurados para os oitavos-de-final: Camarões, Burkina Faso, Cabo Verde, Senegal, Guiné-Conacri, Malawi, Marrocos, Gabão, Nigéria, Egipto, Costa do Marfim, Gâmbia e Mali