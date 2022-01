CAN 2021: Favoritos ganham por vantagem mínima na segunda jornada

As selecções do Senegal, Guiné-Conacri, Marrocos e Gabão venceram os encontros da segunda jornada do Campeonato Africano das Naçoes (CAN 2021) que arrancou no domingo, 9, nos Camarões, confirmando a tendência de vitórias tangenciais registada também na abertura da prova.

Uma dramática grande panalidade convertida por Sadio Mane no minuto 97 do jogo ante o Zimbabwe revelou as dificuldades que a selecção africana com a melhor pontuação no ranking da FIFA, 20ª., encontrou para ganhar os “guerreiros” do Sul.

Os Leões da Teranga, de Aliou Cisse, jogou sem dois dos seus melhores jogadores, Edouard Mendy e Kalidou Koulibaly, que deram positivo para a Covid-19.

No entanto, as suas ausências não pareceram ter muito efeito, já que o Senegal criou muitas oportunidades, mas não conseguiu capitalizar essa vantagem.

O próprio Mane teve a melhor oportunidade de marcar no primeiro tempo, após uma sequência de dribles estonteantes, mas atirou fraco e directo para Petros Mhari.

No outro jogo do grupo B, a Guiné-Conacri também ganhou por um bola a zero ao Malawi que, na sua terceira presença no CAN, teve 13 membros de sua equipa de fora devido a um surto da Covid-19.

Mesmo assim, a selecção conhecida por Chamas falhou inúmeras oportunidades de golo, e, como quem não marca sofre, aos 35 os elefantes fizeram o golo da vitória por Sylla.

Senegaleses e guineenses lideram o grupo B.

No grupo C, Marrocos venceu o Gana também por 1-0, mas sem convencer.

Os Leões do Atlas não fizeram um bom jogo, mas a vitória sorriu-lhes, em parte, devido à fraca actuação também dos Estrelas Negras.

Sofiane Boufal garantiu a vitória que deixa Marrocos empatado na liderança do grupo com o Gabão que venceu a estreiante equipa das Comores também por 1 a 0.

A estrela do Arsenal Aubameyang e o meio-campista Mario Lemina não estiveram no jogo de abertura do Grupo C em Yaoundé por terem testado positivo para a Covid-19 na semana passada.

O golo da vitória ficou a cargo de Boupendza, aos 16 minutos da partida.

Guiné-Bissau estreia-se

Para esta terça-feira, 11, a Guiné-Bissau faz a sua estreia na prova ante o Sudão na primeira jornada do grupo F, mas sem seis jogadores infectados pela Covid-19.

O jogo acontece no Estádio Roumdé Adjia, em Garoua.

Para o mesmo grupo, antes defrontam-se num clássico continental Nigéria e Egipto.