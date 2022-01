CAN 2021: Covid-19 coloca treinador de Cabo Verde fora de jogo

O selecionador da selecção cabo-verdiana de futebol Pedro Brito “Bubista” voltou a testar positivo para a covid-19 e não orientará no banco o último jogo da primeira fase do Campeonato Africano de Nações (CAN) 2021 ante os Camarões na segunda-feira, 17.

Em comunicado, a Federação Cabo-verdiana de Futebol informou também que “o jogador Nuno Borges testou positivo e é o único jogador impedido de treinar por causa da covid-19”.

Bubista não se deslocou a Yaoundé com a equipa no início da prova, por estar infectado, e seguiu mais tarde, tendo acompanhado o segundo encontro com o Burkina Faso, na bancada do estádio.

Entretanto, no sábado o técnico voltou a testar positivo e regressou à quarentena, o que obriga o adjunto Humberto Bettencourt a comandar os “Tubarões Azuis” no jogo decisivo para a passagem da equipa à fase seguinte.

Os Camarões, com duas vitórias, lideram o Grupo A com seis pontos, Cabo Verde e Burkina Faso têm quatro e Etiópia é último sem qualquer ponto.

Amanhã, Burkina Faso e Etiópia jogam também.

O regulamento da prova estipula que is dois primeiros classificados de cada grupo mais os quatro melhores terceiros passam à fase seguinte..