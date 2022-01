CAN 2021: Cabo Verde perde e atrasa objectivo de passar à segunda fase

A selecção cabo-verdiana no conseguiu carimbar o seu passaporte para os oitavos-de-final do Campeonato Africano das Nações (CAN) 2021 ao perder nesta quinta-feira, 13, ante o Burkina Faso por 1 a 0.

O golo de Boureima Bande aos 38 minutos da primeira parte deu aos Garanhões a vitória que os coloca a par de Cabo Verde no Grupo A, com três pontos, que abriu a campanha com uma vitória sobre a Etiópia.

Os Tubarões Azuis vão enfrentar agora os anfitriões Camarões que já se classificaram para a fase seguinte, ao vencerem hoje a Etiópia por 4-1.

No primeiro tempo os Garanhões mereceram a vantagem com uma avalanche ofensiva que o guarda-redes crioulo Vozinha conseguiu fazer frente até aos 38 minutos.

Sangare teve duas oportunidades de marcar mas sem êxito.

No segundo tempo, Cabo Verde lançou um rápido contra-ataque aos 50 minutos, mas sem resultado prático, dando indicações de que pretendia discutir o resultado.

Mas a equipa não esteve certeira dentro da área adversária.

O domínio de Cabo Verde nos 20 minutos finais não alterou o placar.

Com este resultado, após o triunfo, na primeira jornada, sobre a Etiópia (o Burkina Faso perdeu, então, com os Camarões), Cabo Verde e Burkina Faso ocupam o 2.º lugar, com 3 pontos.