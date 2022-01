CAN 2021: Cabo Verde estreia-se na prova com vitória sobre a Etiópia

A selecção de Cabo Verde estreou a ganhar neste domingo, 9, no Campeonato Africano das Nações (CAN) 2021 ao vencer a Etiópia por 1 a 0, com um golo marcado por Júlio Tavares no cair do pano do primeiro tempo.

Sem apresentar um grande futebol, os Tubarões Azuis jogaram 78 minutos com um jogador a mais, devido à expulsão do etíope Yared Baye no minuto 12, após uma falta sobre Garry Rodrigues.

Os cabo-verdianos, que não puderem alinhar cinco dos titulares, com Covid-19, bem com o técnico Bubista e outros dois atletas que ficaram no país em quarentena, estiveram mais perto de marcar o segundo golo do que os Walias de empatar a partida, embora tenham aproximado mais da baliza de Márcio no segundo tempo.

Em destaque esteve o guarda-redes etíope, Teklemariam Shanko, que fez três excelentes defesas.

Apenas seis jogadores cabo-verdianos estavam no banco de suplentes.

O árbitro da partida foi o angolano Hérder Martins, que foi alvo de críticas dos jogadores da Etiópia depois de, no primeiro momento ter mostrado o cartão amarelo ao defesa Yared Baye, que viria a substituir por vermelho, após ver imagens do VAR.

Com esta vitória, Cabo Verde está no primeiro lugar do grupo A, juntamente com o anfitrião Camarões, que venceu o Burkina Faso por 2-1.

Na quinta-feira, 13, os Camarões defrontam a Etiópia e Cabo Verde joga ante o Burkina Faso.

Os dois jogos de hoje marcaram o aranque da 33a. edição do CAN, na qual estão presentes 24 selecções, entre elas a da Guiné-Bissau.

Os "Djurtus" estreiam-se na terça-feira, 11, ante o Sudão, mas apenas 18 dos 24 jogadores estão disponíveis, em virtude de seis terem testado positivo.

Para amanhã, segunda-feira, 10, estão previstos os jogos Senegal-Zimbabwe e Guiné-Conacri-Malawi, para o grupo B, e Marrocos-Gana e Comores-Gabão, para o grupo C.