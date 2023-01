Camponeses e hipopótamos em confronto no Kwanza Sul

Os camponeses da aldeia do Tcitwe, comuna da Pambangala no município de Cassongue no Kwanza-Sul clamam pela intervenção do governo para se pôr fim a invasão dos hipopótamos que estão a devastar as suas lavras.

Os camponeses dizem que lhes foi dito que caso matem algum dos animais serão presos.

Os animais estão a destruir várias culturas com destaque para o milho e feijão, além de constituirem igualmente um grande perigo para as populações.

Um dos camponeses da zona disse que os hipopótamos devastaram os seus campos: “Não ficou mais nada. Nos tempos os mais velhos diziam que havia os caçadores que matam esses hipopótamos. Agora dizem que não podem matar os hipopótamos e se alguém mata o hipopótamo vai para cadeia, é triste”, disse.

Zeferino Mariano disse por seu turno que quer que o governo “nos apoie com uns caçadores para proteger só mesmo o nosso milho para não ser comido”.

Mariano acrescentou que não podem tentar afugentar os animais porque “se você aproximar do lado dele vai te pisar e não temos como fazer então, estamos a precisar da ajuda do governo”.

Desde o último mês do ano de 2022 até data presente, vários hectares foram consumidos pelos hipopótamos à margem do rio Keve.

A confirmação é do soba do Tchitwe Eduardo Calombe que defende também o abate dos hipopótamos para trazer tranquilidade à comunidade.

“Na minha área mesmo todas essas lavras que estão ao lado do rio já não têm mais milho", disse afirmando ainda que alguns camponeses "tiveram a ideia de cavar algumas valas, mas sempre os hipopótamos saltam e começam a mastigar o milho”.

O Soba confirmou que os hipopótamos são perigosos quando se sentem ameaçados.