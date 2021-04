Campanha de vacinação contra a Covid-19 arranca em Malange

Mais de 14 mil doses da vacina Astrazeneca, fornecidas a Angola pela coligação dirigida pela Organização Mundial da Saúde, Covax, estão disponíveis na província angolana de Malanje para serem usadas na campanha de vacinação contra a Covid-19 que arranca nesta segunda-feira, 12.

Os profissionais da saúde e professores de instituições públicas e privadas serão vacinados na primeira fase.

O director do Gabinete Provincial da Saúde local, Avantino Sebastião, diz que elementos das Forças Armadas Angolanas e da Polícia Nacional também serão alvo da campanha nesta primeira fase.

“Quando recebermos os outros lotes de vacinas daremos sequência aos outros grupos prioritários, nomeadamente as pessoas com morbilidades e também os idosos, cidadãos com idade igual ou superior a 65 anos”, afirma Sebastião, quem acrescenta que “o número de dias necessários para vacinação vai depender do desempenho das próprias equipas de vacinação e da população alvo a atingir”.

Em Malanje, segundo dados oficiaisl a Covid-19 matou cinco pessoas, mas muitos habitantes estão a desprezar as medidas de biossegurança nos locais públicos.