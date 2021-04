Camionistas angolanos dizem que testes da Covid-19 feitos em Angola não são aceites na RDC

As autoridades da República Democrática do Congo (RDC) não aceitam os testes da Covid-19 feitos em Angola e obrigam os camionistas angolanos a fazerem um novo teste no país antes de entrar no território congolês.

Esta situação tem deixado mais de uma centena de camionistas angolanos parados na fronteira do Luvo, que dizem não saber o que fazer.

“Reparamos que o teste que fizemos em Angola aqui não vale, eles disseram que agora tem que ser um teste deles porque o nosso teste não vale”, afirmou um camionista.

“De uma vez assim, 45 dólares não vai dar, é muito mesmo”, acrescentou outro motorista, que diz que os camionistas congoleses pagam menos.

Com produtos perecíveis muitos não tiveram outra solução senão mesmo mexer nos bolsos e pagar para entrarana RDC.