Camarões votam hoje em eleições regionais

Nos Camarões os eleitores votam hoje em eleições regionais que o governo diz terem como objectivo dar mais poderes às provincias mas que oponentes receiam sirvam para o presidente Paul Byia fortalecer o seu poder.

Biya espera que as eleições ponham termo às criticas de negligência nas 10 províncias do país e a uma rebelião separatista de quatro ano anos na zona anglófona do ocidente do pais que se transformou na maior ameaça à sua governação de 40 anos.

Combatentes separatistas dessa região disseram que vão tentar impedir a votação nas regiões Noroeste e Sudoeste do país

Nas eleições representantes locais vão votar para nomear conselhos nas 10 regiões formados por delegados regionais e dirigentes tradicionais como previsto numa lei aprovada em 1996 que prometeu a descentlaização mas nunca foi aplicada.

Os conselhos irão decidir sobre questões de desenvolvimento , incluindo infraestruturas mas não terão poder de alterar leis aprovdas pela Assembleia Nacional e pelo Senado na capital Yaounde.

O conflito separatista na região anglófona já custou a vida a mais de 3.000 pessoas e forçou mais de500.000 a fugire das suas onas tradicionais de residência.