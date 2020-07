Camarões realiza primeiras negociações de paz com os principais separatistas

Representantes do governo de Camarões mantiveram conversações, esta semana, com os principais líderes de uma insurgência separatista da região de língua ingresa, pela primeira vez, desde que o conflito começou em 2017, reporta a Reuters.

Julius Ayuk Tabe, o líder separatista mais proeminente que atualmente cumpre uma sentença de prisão perpétua, por acusações que incluem terrorismo, disse à Reuters que a reunião ocorreu na quinta-feira para discutir a possibilidade de um cessar-fogo.

A violência eclodiu em 2017, após uma repressão do governo a protestos pacíficos de advogados e professores falantes de Inglês, que se queixaram de ser marginalizados pela maioria de língua francesa.

Os combates causaram mais de 3.000 mortes e forçaram a fuga de centenas de milhares.

No ano passado, a Suíça mediou as negociações entre o governo e os líderes separatistas exilados, mas considerados menos influentes que Tabe, e as discussões não produziram resultados significativos.

Ambazônia

Tabe, que autodeclara-se presidente do estado independente de língua inglesa que os separatistas chamam Ambazônia, disse à Reuters que nove líderes separatistas participaram na reunião, que se seguiu a pedidos das Nações Unidas para um cessar-fogo.

"Tenha certeza de que continuamos comprometidos com a restauração da independência da pátria", disse Tabe em comunicado, sem fornecer mais detalhes sobre o conteúdo das negociações.

Oficiais do governo não comentaram de imediato sobre a reunião.

A reunião foi confirmada por uma fonte de segurança que disse que a abertura das autoridades às negociações refletia o cansaço da população após três anos de conflito que não conseguiram obter um vencedor claro.

"Essa guerra nos fez ver a resiliência dos anglófonos do ponto de vista ideológico", disse ele, acrescentando que a pressão internacional pelo fim do conflito também forçou a mão do governo.

A divisão linguística dos Camarões remonta ao final da Primeira Guerra Mundial, quando a Liga das Nações dividiu a antiga colônia alemã de Kamerun entre os aliados franceses e britânicos.