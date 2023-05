Camarões: 30 mulheres libertadas depois de terem sido sequestradas no dia 20

Trinta mulheres sequestradas por separatistas na região anglófona de Camarões há uma semana foram libertadas, informou neste sábado, 27, o chefe do Observatório Nacional de Mídia do Ministério da Comunicação.



Denis Omgba Bomba acrescentou que elas foram libertadas na noite de 23 de Maio, três dias depois de terem sido sequestradas na região noroeste de língua inglesa.



No início da semana, autoridades informaram que as mulheres "idosas" foram "sequestradas por terroristas fortemente armados" na aldeia de Kedjom Keku, um dia depois de terem participado em protestos contra os impostos mensais exigidos pelos separatistas.



O Governo normalmente usa a frase "terroristas" em conexão com insurgentes armados da minoria anglófona do país de maioria francófona, que lutam por um país independente.



As mulheres manifestaram-se contra "impostos mensais de 10.000 francos CFA (17 dólares) para homens e 5.000 (oito dólares) para mulheres" cobrados pelos insurgentes, de acordo com o Centro de Direitos Humanos e Democracia na África.



Os rebeldes disseram que cobram os impostos para financiar o "esforço de guerra pela independência".



Confrontos violentos eclodiram no final de 2016, após os quais rebeldes que se autodenominam "meninos Amba" declararam um Estado independente nas regiões noroeste e sudoeste, constituída maioritariamente por anglófonos.



O conflito já matou mais de 6 mil pessoas e forçou mais de um milhão a fugirem das suas casas, de acordo com dados do International Crisis Group.



Tanto os separatistas quanto as forças do Governo têm sido acusados de atrocidades nos combates.

C/AFP